Информационный объем изображения размером 30 на 30 точек равен 1012,5 байт. Определите кол-во цветов в палитре, используемой для этого изображения.

Информатика

Информационный объем изображения размером 30 на 30 точек равен 1012,5 байт. Определите кол-во цветов в палитре, используемой для этого изображения.

Автор: Гость