Информационный объем изображения размером 30 на 30 точек равен 1012,5 байт. Определите кол-во цветов в палитре, используемой для этого изображения.
Информатика
Информационный объем изображения размером 30 на 30 точек равен 1012,5 байт. Определите кол-во цветов в палитре, используемой для этого изображения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1012.5=8100 бит делим на 30 и на 30 получаем 9 2^9=512
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