Доказательство выражения "Мы изменили свой мир так радикально что теперь должны изменить себя , чтобы жить в новом окружении

Обществознание
Доказательство выражения "Мы изменили свой мир так радикально что теперь должны изменить себя , чтобы жить в новом окружении
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Намек идет от перехода с индустриального общества, в постиндустриальное, а это значит, что информатизация общества меняет отношения человека к самому себе. Теперь работу человека может выполнять робот, отсюда и идет изменение окружения, так как человеку, чтобы выжить, необходимо более тщательно выбирать свою профессию, чтобы не быть жертвой информатизации. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Информационный объем изображения размером 30 на 30 точек равен 1012,5 байт. Определите кол-во цветов в палитре, используемой для этого изображения.
Ответить
Русский язык
Когда солужебные части речи , а когда самостоятельные (Тоже , также , зато , чтобы , потому что , вследствие , в течение , в продолжение) написать ...
Ответить
Русский язык
Укажите неспрягаемую(ые) форму(ы) глагола А) причастие Б) сослагательное наклонение В) инфинитив Г) деепричастие
Ответить
Литература
Главная мысль басни толстого "Как мужик убрал камень" Заранее спасибо)
Ответить
Биология
У человека ген карих доминирует на геном голубых.Какое потомство можно ожидать от брака кареглазой женщины и голубоглазаго мужчины?От кареглазых ге...
Ответить