Доказательство выражения "Мы изменили свой мир так радикально что теперь должны изменить себя , чтобы жить в новом окружении
Обществознание
Доказательство выражения "Мы изменили свой мир так радикально что теперь должны изменить себя , чтобы жить в новом окружении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Намек идет от перехода с индустриального общества, в постиндустриальное, а это значит, что информатизация общества меняет отношения человека к самому себе. Теперь работу человека может выполнять робот, отсюда и идет изменение окружения, так как человеку, чтобы выжить, необходимо более тщательно выбирать свою профессию, чтобы не быть жертвой информатизации.
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