Укажите термин, которым в литературоведении называют образные определиния: "дрем??чие, непрохожие леса" и т.д.
Литература
Укажите термин, которым в литературоведении называют образные определиния: "дрем??чие, непрохожие леса" и т.д.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Данным термином является Эпитет
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