6/25 от 1целой2/3 решите пожалуйста
Математика
6/25 от 1целой2/3 решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 2/3*6/25=5/3*6/25=2/5
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