Сочинение на тему один день из жизни ремеслиника мини сочинение

Гость: Гость:

Сегодня я встал рано утром с криком петуха. Пошел подоил коров. Собрал яйца у куриц. Вот жена приготовила завтрак. Когда я поел, то пошел на поле косить жатву. Весь день провел на поле. Веринулся домой когда уже начало смеркаться. Покрестился. Поепошлел я спать, так как завтра опять такой же день, надо сил иметь, чтоб утром встать. Думаю что нормально!