Русский язык,7 класс.Баранов,ладыженская(сине-белый учебник),надо придумать излож??ние на темы:"Портрет мальчика","Отец","Сын".Помогите сделать,всегда с этим было плохо(

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Русский язык,7 класс.Баранов,ладыженская(сине-белый учебник),надо придумать излож??ние на темы:"Портрет мальчика","Отец","Сын".Помогите сделать,всегда с этим было плохо(
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сын       Лет пяти-шести       Глаза светлые, как небушко       Розовая холодная ручонка       Белесые бровки       Мальчик одет просто, но добротно       Длиннополая куртка, подбитая легкой, поношенной цигейкой       Крохотные сапожки с расчетом на шерстяной носок, искусный шов на рукаве курточкиОтец       Мужчина — высокий, сутуловатый       Приглушенный бас       Большая черствая рука       Тощий вещевой мешок       Защитные летние штаны       Свернутый в трубку малиновый шелковый потертый кисет с надписью       Большие темные руки       Глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные неизбывной тоской       Прожженный в нескольких местах ватник небрежно и грубо заштопан       Латка на выношенных защитных штанах не пришита как следует, а наживлена       Новые солдатские ботинки       Плотные шерстяные носки изъедены молью сын  

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