Русский язык,7 класс.Баранов,ладыженская(сине-белый учебник),надо придумать излож??ние на темы:"Портрет мальчика","Отец","Сын".Помогите сделать,всегда с этим было плохо(
Русский язык
Русский язык,7 класс.Баранов,ладыженская(сине-белый учебник),надо придумать излож??ние на темы:"Портрет мальчика","Отец","Сын".Помогите сделать,всегда с этим было плохо(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сын Лет пяти-шести Глаза светлые, как небушко Розовая холодная ручонка Белесые бровки Мальчик одет просто, но добротно Длиннополая куртка, подбитая легкой, поношенной цигейкой Крохотные сапожки с расчетом на шерстяной носок, искусный шов на рукаве курточкиОтец Мужчина — высокий, сутуловатый Приглушенный бас Большая черствая рука Тощий вещевой мешок Защитные летние штаны Свернутый в трубку малиновый шелковый потертый кисет с надписью Большие темные руки Глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные неизбывной тоской Прожженный в нескольких местах ватник небрежно и грубо заштопан Латка на выношенных защитных штанах не пришита как следует, а наживлена Новые солдатские ботинки Плотные шерстяные носки изъедены молью сын
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