Решите двойное неравенство -1lt;5x+4lt;9
Алгебра
Решите двойное неравенство -1lt;5x+4lt;9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-1 < 5х+4 < 9 | -4 -5 < 5х < 5 | :5 -1 < х < 1
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