Сможете кратко написать про могущество папской власти.Католическая церковь и еретики.Даю 30 баллов

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Смогу) Папская власть была довольно сильна в Европе, т.к. папа имел высокий престиж, а большинство стран Европы до реформации были католическими. Именно папа разрешил испанцам и португальцам селиться в Америки и указал где именно. Это один из признаков высокого авторитета. Наиболее жестокая католическая страна - Испания, там были подвержены гонениям все НЕкатолики. К примеру испанские евреи (сефадры) или испанские мусульмане жившие в Кордове. Итог таков - католическая церковь управляла многими государствами и не терпело инакомыслящих.