Сможете кратко написать про могущество папской власти.Католическая церковь и еретики.Даю 30 баллов
История
Сможете кратко написать про могущество папской власти.Католическая церковь и еретики.Даю 30 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смогу) Папская власть была довольно сильна в Европе, т.к. папа имел высокий престиж, а большинство стран Европы до реформации были католическими. Именно папа разрешил испанцам и португальцам селиться в Америки и указал где именно. Это один из признаков высокого авторитета. Наиболее жестокая католическая страна - Испания, там были подвержены гонениям все НЕкатолики. К примеру испанские евреи (сефадры) или испанские мусульмане жившие в Кордове. Итог таков - католическая церковь управляла многими государствами и не терпело инакомыслящих.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите мне написать сочине ние на тему "В первый раз в гостях у подруге" план 1)как попала в комнату( прихожая, коридор) 2)интерьер комно...
Русский язык
Русский язык,7 класс.Баранов,ладыженская(сине-белый учебник),надо придумать излож??ние на темы:"Портрет мальчика","Отец","Сын".Помогите сделать,все...
Русский язык
Прошу , сделайте хотя - бы половинку) Дам 20 б. В записанных предложениях определит??, каким членом предложения является глагол – инфинитив. Я ...