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Мне нужен только ответ: 3x^2-x+1gt;0
Математика
Мне нужен только ответ: 3x^2-x+1gt;0
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Гость:
Все значения. Х=R. При любом значении Х выражение больше 0
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