Запишите операторы условного перехода

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Запишите операторы условного перехода
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оператор условия if Оператор условия if является одним из самых популярных средств, изменяющих естественный порядок выполнения операторов программы. Он может принимать одну из следующих форм: •if <условие> then <оператор1> else <оператор2>; •if <условие> then <оператор>; В переводе с английского языка данные форматы можно определить как: •ЕСЛИ<условие>ТО<оператор1>ИНАЧЕ<оператор2> •ЕСЛИ<условие>ТО<оператор> Оператор условия if выполняется следующим образом. Сначала вычисляется выражение, записанное в условии. В результате его вычисления получается значение булевского типа. В первом случае, если значение выражения есть True (истина) , выполняется <оператор1>, указанный после слова then (в переводе –“то”). Если результат вычисления выражения в условии есть False (ложь) , то выполняется <оператор2>. Во втором случае, если результат выражения True, выполняется <оператор>, если False - оператор, следующий сразу за оператором if. Операторы if могут быть вложенными.
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