Соедини точки А В С Д и Е с центром О окружности и измерь их расстояние до центра.Сравни эти расстояния с радиусом окружности. Что ты заметил?
Математика
Соедини точки А В С Д и Е с центром О окружности и измерь их расстояние до центра.Сравни эти расстояния с радиусом окружности. Что ты заметил?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-моему нужно нарисовать окружность О, потом нарисовать отрезки А, Б и С, Д.
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