Соедини точки А В С Д и Е с центром О окружности и измерь их расстояние до центра.Сравни эти расстояния с радиусом окружности. Что ты заметил?

Математика

Соедини точки А В С Д и Е с центром О окружности и измерь их расстояние до центра.Сравни эти расстояния с радиусом окружности. Что ты заметил?

Автор: Гость