(10-15x)=15 решите пожалуйста
Математика
(10-15x)=15 решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10-15x.=15 15x=15-10 15x=.5 x=5:15 x=0.33 я не очень уверена
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