Какое количество теплоты выделится при полном сгорании древесного угля массой 20кг
Физика
Какое количество теплоты выделится при полном сгорании древесного угля массой 20кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
31 МДж/kg * 20 kg= 620 МДж
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