Какое утверждение об осадках является верным
География
Какое утверждение об осадках является верным
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теплые течения способствуют выпадению осадков.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык,7 класс.Баранов,ладыженская(сине-белый учебник),надо придумать излож??ние на темы:"Портрет мальчика","Отец","Сын".Помогите сделать,все...
Русский язык
ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР ЭТИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 1. Я с ребятами из соседн??й школы была в краеведческом музее. 2. Вишня и яблоня в нашем са...
Русский язык
Расставьте ударения в словах: Глиняный, ремень, сливовый, баловать, квартал, цемент, щавель, сантиметр, кухонный, красивее. Пожалуйста! У меня...
Математика