Составь текст описание ДОМА
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Составь текст описание ДОМА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня большой дом там очень красиво. у меня большая комната большой зал моя мама готовит еду в очень красивой кухне и мне нрвится в моём доме
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