Помогите Спишите ,отделяя предложения знаками препинания. Озаглавьте текст. Про??ло жаркое лето дни стали короче по небу поплыли серые облака трава высохла цветы завяли на поверхности луж уже плавают первые льдинки хмуро темне...
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Помогите Спишите ,отделяя предложения знаками препинания. Озаглавьте текст. Про??ло жаркое лето дни стали короче по небу поплыли серые облака трава высохла цветы завяли на поверхности луж уже плавают первые льдинки хмуро темнеет из травы муравьиная куча муравьи начали постепенно уходить под землю недолго пришлось стоять на шустрая белочка сорвала она их и спрятала в дупле в кустах под деревом готовится к зиме колючий еж он натаскал в ямку сухую траву птицы улетают стаями в теплые края.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прошло жаркое лето. Дни стали короче. По небу поплыли серые тучи. Трава высохла. Цветы завяли. На поверхности луж уже плавают первые льдинки. Хмуро темнеет из травы муравьиная куча. Муравьи начали постепенно уходить под землю, и уже редко они показываются наружу. Недолго пришлось стоять на полянке грибам. С ёлки заметила их шустрая белочка. Сорвала их и спрятала в дупле. В кустах под деревом готовится к зиме колючий ёж. Он натаскал в ямку сухую траву. Птицы улетают стаями в тёплые края.
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