Помогите написать сочинение-рассуждение. оциологи, психологи, писатели говорят, что наше время, начало 21 века, характеризуется бедностью и слабостью чувств. Произошла переоценка ценностей, чувства стали старомодны. Сегодня, в...

Гость: Гость:

Я хочу начать с справедливости так как считаю это высшим показателем моральных ценностей. Давайте посмотрим на мир в котором мы с вами живем разве он справедлив? Справедливо ли то что детские дома переполнены? или то что старенькие родители днями ,а то и месяцами напролет ждут своих ,,занятых,, детей у окна. Я считаю НЕТ ! А теперь о честности за 10 минут разговора мы даже не задумываясь говорим столько лжи собеседнику ,что аж тошно становится. и мне кажется время тут совсем не причем. Но я не спорю о том ,что все же есть люди, которые берут с детдомов деток и дарят им любовь , есть дети которые приезжают каждые выходные к свои родителям и показывают им свою заботу.