Была ли мельница в общем пользовании у всех крестьян в средневековье?
История
Была ли мельница в общем пользовании у всех крестьян в средневековье?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да была так как она нужна была всем
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