Помагите сделать план к рассказу(Работник и о работнике его балде)
Литература
Помагите сделать план к рассказу(Работник и о работнике его балде)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я конечно план тебе не сделаю, так как проходили мы его года 2-3 назад, но могу посоветовать прочитать краткое содержание. Но все же вот план. 1.Поп не понимает работника. 2.Балда работает за четверых. 3.Приключения Балды. 4.Балда учит Попа не гонятся за дешевизной.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Другие предметы
Русский язык