Помагите сделать план к рассказу(Работник и о работнике его балде)

Гость: Гость:

Я конечно план тебе не сделаю, так как проходили мы его года 2-3 назад, но могу посоветовать прочитать краткое содержание. Но все же вот план. 1.Поп не понимает работника. 2.Балда работает за четверых. 3.Приключения Балды. 4.Балда учит Попа не гонятся за дешевизной.