Помагите сделать план к рассказу(Работник и о работнике его балде)

Литература
Помагите сделать план к рассказу(Работник и о работнике его балде)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я конечно план тебе не сделаю, так как проходили мы его года 2-3 назад, но могу посоветовать прочитать краткое содержание. Но все же вот план. 1.Поп не понимает работника. 2.Балда работает за четверых. 3.Приключения Балды. 4.Балда учит Попа не гонятся за дешевизной.
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