Сделайте 7номер !!!!!!!!!!!

Окружающий мир
Сделайте 7номер !!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тема:Арктика План:1.Особенности Арктики.2.Звери Арктики.3.Растительный мир. Информация:В Арктике обитают белые медведи,тюлени,кайры,чайки. Особенности Арктики в то что там есть полярное сияние которое происходит почти каждый день.Полгода ночь полгода день.А растительный мир там не велик всего лишайники и полярные маки. Источник:Интернет
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