Сделайте 7номер !!!!!!!!!!!

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Тема:Арктика План:1.Особенности Арктики.2.Звери Арктики.3.Растительный мир. Информация:В Арктике обитают белые медведи,тюлени,кайры,чайки. Особенности Арктики в то что там есть полярное сияние которое происходит почти каждый день.Полгода ночь полгода день.А растительный мир там не велик всего лишайники и полярные маки. Источник:Интернет