Сделайте 7номер !!!!!!!!!!!
Окружающий мир
Сделайте 7номер !!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тема:Арктика План:1.Особенности Арктики.2.Звери Арктики.3.Растительный мир. Информация:В Арктике обитают белые медведи,тюлени,кайры,чайки. Особенности Арктики в то что там есть полярное сияние которое происходит почти каждый день.Полгода ночь полгода день.А растительный мир там не велик всего лишайники и полярные маки. Источник:Интернет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Под защитой береговых обрывов море сравнительно спокойно, зато около устьев рек порывы ветров бывают сильными Выписать словосочетания и их вид свя...