15 слово'сочетаний на правило и-ы после ц и шипящих

Русский язык
15 слово'сочетаний на правило и-ы после ц и шипящих
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В корне: цилиндр, цинк, цитата, цилиндр в окончаниях и суффиксах: лисицын, сестрицын, для падчерицы, у царицы в словах на ЦИЯ: конференция, лекция, информация в словах-исключениях: цыган, цыпленок, цыц, на цыпочках
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