Измените следующие предложения по образцу, употребляя абсолютную форму притяжат??льных местоимений. Образец: а) THIS CAR IS my car. THIS CAR IS mine. 1. It this bicycle your bicycle? 2. These hats are her hats. 3. This roo...

Английский язык

Измените следующие предложения по образцу, употребляя абсолютную форму притяжат??льных местоимений. Образец: а) THIS CAR IS my car. THIS CAR IS mine. 1. It this bicycle your bicycle? 2. These hats are her hats. 3. This room is their room. b) THIS GIRL IS A STUDENT. THESE GIRL ARE STEDENTS . THAT BOY IS BRAVE. THOSE BOYS ARE BRAVE. 1. That room is nice 2. This film is interesting. Очень прошу

Автор: Гость