Начертите угол АВС. равный 115 градусам. через его вершину-точку В-проведите четыре луча .,которые делят этот угол на равные между собой углы. Сделайте рисунок . Отправте рисунок пожалуйста
Математика
Начертите угол АВС. равный 115 градусам. через его вершину-точку В-проведите четыре луча .,которые делят этот угол на равные между собой углы. Сделайте рисунок . Отправте рисунок пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Круг равен 360° от этого оставшийся внешний угол при вершине В будет равен: 360-115=245° после того как ты проведёшь лучи у тебя получится 5 углов, значит: 245:5=49°(каждый угол).
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