Помогите пожалуйста!Имя и фамилия этого человека!знаю одно -он маршел Советского ??оюза!

История
Помогите пожалуйста!Имя и фамилия этого человека!знаю одно -он маршел Советского ??оюза!
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Автор: Гость
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Гость:
Константин Константинович Рокоссовский
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