Помогите пожалуйста!Имя и фамилия этого человека!знаю одно -он маршел Советского ??оюза!
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Помогите пожалуйста!Имя и фамилия этого человека!знаю одно -он маршел Советского ??оюза!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Константин Константинович Рокоссовский
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