Сколько будет 941:10 с остатком

Математика
Сколько будет 941:10 с остатком
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Гость:
Вот это Ответ: 941:10=94,1
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