Как ты понимаешь слово ,,беспризорная кошка,,?

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Как ты понимаешь слово ,,беспризорная кошка,,?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Беспризорная - без призора - без присмотра, без ухода и без заботы. Кошка бездомная, живущая на улице, без хозяина.
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