Как уберечь себя от стригущего лишая и чесотки? чем вызываются эти болезни и как о??и распространяются ? почему в обоих случаях необходимо обратиться к врачу?

Биология

Как уберечь себя от стригущего лишая и чесотки? чем вызываются эти болезни и как о??и распространяются ? почему в обоих случаях необходимо обратиться к врачу?

Автор: Гость