Как уберечь себя от стригущего лишая и чесотки? чем вызываются эти болезни и как о??и распространяются ? почему в обоих случаях необходимо обратиться к врачу?

Биология
Как уберечь себя от стригущего лишая и чесотки? чем вызываются эти болезни и как о??и распространяются ? почему в обоих случаях необходимо обратиться к врачу?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Поддерживать иммунитет, все мыть, соблюдать правила гигиены,вызываются  грибками. нужно обратиться конечно, это ведь снижает иммунитет, ухудшается здоровье
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