Составить рассказ из 15 предложений на тему: Начало распада Древнерусского госуда??ства

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Начало распада Древнерусского государства считается, что распад на княжества начался при Ярославе Мудром 1019-1054г. и усилился после его смерти. Приостановился процесс при внуке Ярослава Мудрого за счет силы авторитета Владимире Всеволодовиче Мономахе 1113-1125гг. В 1097 г. по инициативе князя Владимира Всеволодовича был организован съезд князей, на котором приняли два решения 1) Прекратить княжеские усобицы, 2) Ориентироваться на принцип «Князья должны были править только на тех землях, которые принадлежали их отцам», Этим раздробленность земель Руси была практически узаконена. Окончательный распад древнерусского государства произошёл в период раздробленности государства Киевская Русь связывают с кончиной последнего киевского князя - великого Мстислава, сына Владимира Мономаха в 1132 г. Деление Древнерусского государства на независимые княжества не решило проблему междуусобиц. Обстановка усложнялась порядком наследования по старшинству – брат, племянник, сын и остальная родня умершего претендовали на наследство, но старшинство установить не всегда было просто. Княжества стали дробиться и делиться на уделы. Князья нищают, ослабевает их власть. Обострялись конфликты между боярством и князьями, так как бояре хотят оказывать влияния на политику и сократить власть князей. как то так )))