Сколько километров от Нижнего новгорода до Черного моря??
География
Сколько километров от Нижнего новгорода до Черного моря??
Ответ(ы):
Гость:
Примерно на машине 1720 км
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