В калориметр с 400 г воды помещена электрическая лампочка в 40 Вт. Сколько времени должен проходить ток, чтобы температура воды поднялась на 30° С? Теплоемкость калориметра, мешалки и лампочки 104,5 Дж/К. Удельная теплоемкость ...
Физика
В калориметр с 400 г воды помещена электрическая лампочка в 40 Вт. Сколько времени должен проходить ток, чтобы температура воды поднялась на 30° С? Теплоемкость калориметра, мешалки и лампочки 104,5 Дж/К. Удельная теплоемкость воды 4190 Дж/(кг*К).
Ответ(ы):
Гость:
Бьи Оьью Лллии Дорт Олл
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