(-4x+1)(x-1)-x=(5-2x)(2x+3)-17 решить уравнение

Гость: Гость:

(1-4х) (х-1) - х = 10х + 15 -4х^2-6х - 17 х - 1 -4х^2 + 4х - х = 10х + 15 -4х^2-6х - 17 4х +х - х - 4х^2 +4x ^2 -10x +6x =16 - 17 x^0 = -1 Возьмём любое значение х для проверки. Пусть х будет равен 2, тогда 2^0. 2^0= 0 (2 x 0 раз) Корней нет!