В каком веке мы живём? Придумай ему своё образное название.
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В каком веке мы живём? Придумай ему своё образное название.
Ответ(ы):
Гость:
В 21 веке.Мир улучшенных в много раз технологий
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