Запишите диалог, вставляя пропущенные знаки препинания и заменяя, где это нужно, маленькие буквы большими. Грамотеи. Слово lt;lt;нравитсяgt;gt; очень трудное оно пишется мягким с мягким знаком сказал Федя нет без мягкого зн...
Русский язык
Запишите диалог, вставляя пропущенные знаки препинания и заменяя, где это нужно, маленькие буквы большими. Грамотеи. Слово lt;lt;нравитсяgt;gt; очень трудное оно пишется мягким с мягким знаком сказал Федя нет без мягкого знака возразил Коля нет, с мягким знаком твердит Федя нет, без мягкого знака упирается Коля. Тут Вася идёт решили его спросить не знаю ответил Вася как не знаешь у тебя же пятёрка по русскому языку возмутились спорщики потому и не знаю, что пятёрка.
Ответ(ы):
Гость:
-Слово "нравится" очень трудное. Оно пишется с мягким знаком. сказал Федя -Нет,без мягкого знака. возразил Коля -Нет,с мягким знаком.твердит Федя Без мягкого знака. упирается Коля Тут Вася идёт, решили его спросить. -Не знаю.ответил Вася -Как не знаешь?! возмутились спорщики. -Потому и не знаю,что пятёрка
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