Запишите диалог, вставляя пропущенные знаки препинания и заменяя, где это нужно, маленькие буквы большими. Грамотеи. Слово lt;lt;нравитсяgt;gt; очень трудное оно пишется мягким с мягким знаком сказал Федя нет без мягкого зн...

Русский язык

Запишите диалог, вставляя пропущенные знаки препинания и заменяя, где это нужно, маленькие буквы большими. Грамотеи. Слово lt;lt;нравитсяgt;gt; очень трудное оно пишется мягким с мягким знаком сказал Федя нет без мягкого знака возразил Коля нет, с мягким знаком твердит Федя нет, без мягкого знака упирается Коля. Тут Вася идёт решили его спросить не знаю ответил Вася как не знаешь у тебя же пятёрка по русскому языку возмутились спорщики потому и не знаю, что пятёрка.

Автор: Гость