Для изготовления кормушки для птиц нужна доска прямоугольной формы длиной 30см. и ??ириной-20см.Можно ли из доски площадью 640см.в.квадрате и шириной 20см. сделать такую кормушку?
Математика
Для изготовления кормушки для птиц нужна доска прямоугольной формы длиной 30см. и ??ириной-20см.Можно ли из доски площадью 640см.в.квадрате и шириной 20см. сделать такую кормушку?
Ответ(ы):
Гость:
640/20=32см получается доска 32 на 20 можно сделать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Мои размышления по поводу прочтения рассказов "Кавказ" и "О любви" Помогите! Бред п??лучается у меня(
Русский язык
Летн(и)е, (про)ходят на туч(ах) ПОМОГИТЕ ПОЖКИ !!! Надо объяснить написание частей ??лова которые в скобках пожалуйста
Английский язык
Read the guestions and interview your partner. Are you speaking English now? Are you speaking Kazakh/Russian now? Do you like shopping? Wha...