Для изготовления кормушки для птиц нужна доска прямоугольной формы длиной 30см. и ??ириной-20см.Можно ли из доски площадью 640см.в.квадрате и шириной 20см. сделать такую кормушку?

Математика

Для изготовления кормушки для птиц нужна доска прямоугольной формы длиной 30см. и ??ириной-20см.Можно ли из доски площадью 640см.в.квадрате и шириной 20см. сделать такую кормушку?

Автор: Гость