Пройдено 3/5 от 60 км. Сколько километров осталось пройти?
Математика
Пройдено 3/5 от 60 км. Сколько километров осталось пройти?
Ответ(ы):
Гость:
1/5=12км 12*3=36 60-36=25 Ответ:24
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