Помогите разгадать. Задание в прикреплённом файле.

Биология
Помогите разгадать. Задание в прикреплённом файле.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У семени:эндосперм и зародыш в завязи:спермии, центральная клетка и яйцеклетка а там где одно слово наверное пыльцевход
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
В калориметр с 400 г воды помещена электрическая лампочка в 40 Вт. Сколько времени должен проходить ток, чтобы температура воды поднялась на 30° С?...
Ответить
Математика
Пройдено 3/5 от 60 км. Сколько километров осталось пройти?
Ответить
Математика
Для изготовления кормушки для птиц нужна доска прямоугольной формы длиной 30см и шириной 20см. Можно ли из доски площадью 640см 2 и шириной 20см сд...
Ответить
Алгебра
Номер 2 вариант 1 очень нужно
Ответить
Алгебра
(-4x+1)(x-1)-x=(5-2x)(2x+3)-17 решить уравнение
Ответить