Помогите разгадать. Задание в прикреплённом файле.
Биология
Помогите разгадать. Задание в прикреплённом файле.
Ответ(ы):
Гость:
У семени:эндосперм и зародыш в завязи:спермии, центральная клетка и яйцеклетка а там где одно слово наверное пыльцевход
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