Условия задачи первая бригада -18км за 30дней,вторая бригада-?в 2раза дольше
Математика
Условия задачи первая бригада -18км за 30дней,вторая бригада-?в 2раза дольше
Ответ(ы):
Гость:
А что нужно найти то тебе? Можно полное объяснение?
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