Распредели существительные: с молодёжью, в школе, на море по склонениям. Запиши эт?? слова в таблицу в форме именительного падежа. 1 склонение, 2 склонение, 3 склонение.
Русский язык
Распредели существительные: с молодёжью, в школе, на море по склонениям. Запиши эт?? слова в таблицу в форме именительного падежа. 1 склонение, 2 склонение, 3 склонение.
Ответ(ы):
Гость:
1 скл: И.п. - школа 2 скл. И.п - море 3 скл. И.п. - молодёжь
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