Распредели существительные: с молодёжью, в школе, на море по склонениям. Запиши эт?? слова в таблицу в форме именительного падежа. 1 склонение, 2 склонение, 3 склонение.

Русский язык

Распредели существительные: с молодёжью, в школе, на море по склонениям. Запиши эт?? слова в таблицу в форме именительного падежа. 1 склонение, 2 склонение, 3 склонение.

Автор: Гость