Прогулка на карабле 5 6 предлодений на казахском языке

Қазақ тiлi
Прогулка на карабле 5 6 предлодений на казахском языке
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Теңізде кемемен серуендеу өте керемет! Жазғы демалыста біз отбасымызбен Қара теңіз жағалауына бардық.Сол кезде менің кемені бірінші жақыннан көруім. Кеме өте әдемі,аты"Миxаил Булгаков".Кемеде неше түрлі ойын-сауық программалар өтті.Саяxатта көптеген қаларды көрдік.
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