Как убежать от гопников пж помогите извините что я пишу не по теме

Математика
Как убежать от гопников пж помогите извините что я пишу не по теме
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты не похож на гея можно добазариться предложить пиваса попить ну или бежать к людям в обш транспорт магазины к мамке и тд
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Ортезок AB длинной 12,5 мм 8 раз измерен найдите отрезок AB ровен сколько дм
Ответить
Алгебра
Функция задана формулой y=-7x ответь на следущие вопросы (1-3) 1Чему равно значение фу??кции при x=-4? При каком значение y равно 2,8? Принадледат ...
Ответить
Геометрия
Один угол ромба равен 16°. Вычислите другие углы.
Ответить
История
Абылай хан қытай билігін мойындаған жыл
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста с 3 заданием!?
Ответить