Как убежать от гопников пж помогите извините что я пишу не по теме
Математика
Как убежать от гопников пж помогите извините что я пишу не по теме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты не похож на гея можно добазариться предложить пиваса попить ну или бежать к людям в обш транспорт магазины к мамке и тд
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