Как в памяти компьютера представляются целые положительные и отрицательные числ???
Информатика
Как в памяти компьютера представляются целые положительные и отрицательные числ???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Целые положительные представляются в компьютере в формате с фиксированной запятой. Отрицательные с помощью дополнительного кода.
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