Как воспитывали родителей ваши бабушка и дедушка? Расспросите их. Можно ли сделат?? вывод о том, что разные поколения воспитывают детей по-разному?

Обществознание
Как воспитывали родителей ваши бабушка и дедушка? Расспросите их. Можно ли сделат?? вывод о том, что разные поколения воспитывают детей по-разному?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да разные поколения воспитывают детей по-разному.Во первых когда наши родители были детьми страна называлась СССР,были совсем другие законы,правила,а главное была очень жёсткая дисциплина!В то время денег во многих семьях не хватало,а это сказывалась на детях.Они пытались где-то подработать и не успевали учиться.Моя мама рассказала мне всё именно так.
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