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Как воздух проводит тепло
Окружающий мир
Как воздух проводит тепло
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лучи солнца падают на землю,а тепло проходит в воздух.
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