Как возникли религиозные верования

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Возникновение религиозных верованийРелигия являетя одной из форм общественного сознания. Слово «религия» является производным от латинского «religion», что означает в переводе «набожность», «святыня», «предмет культа». Христианские апологеты считали, что религия это, прежде всего, связь человека с Богом. В настоящее время в мире насчитывается около 200 религий, которые различаются по содержанию верований и форм обрядности, по сложности религиозных институтов, степени регламентации повседневной жизни верующих. Религии бывают монотеистическими и политеистическими, родоплеменными (ранними), национальными и мировыми. Какими же причинами обусловлено возникновение религии в первобытном обществе? Корни религии - в общественных условиях жизни людей: В первобытном обществе одной из основных причин формирования религиозных верований было бессилие людей в борьбе с природными явлениями, т.е. крайне низкий уровень их развития. Большое влияние на этот процесс оказали трудовая деятельность, охота, семейные отношения и бытовые мероприятия. Следует отметить, что религиозные верования формировались в течение долгого периода времени (тысячелетий). Многие исследователи склонны считать, что первые религиозные представления появились с HOMO SAPIENS(Человеком разумным) примерно 40-30 тыс. лет до н.э. Почему именно с этим видом приматов связано возникновение религиозных представлений? Считается, что именно «человек разумный» имел достаточный объем черепной коробки, позволяющей ему абстрактно мыслить. Немаловажную роль в формировании первичных религиозных представлений сыграли такие виды деятельности первобытных людей как практика захоронений и традиция наскальных рисунков. Таким образом, религия появилась на определенной ступени исторического развития, на которой человек пытается осознать окружающую его обстановку. Сознание людей было крайне неразвито. Поэтому непонятные природные явления, порождали в их сознании представления о том, что действуют сверхъестественные силы, более могущественные, чем человек. В сознании первобытных людей преобладающую роль играли чувства и переживания. Эти явления представлялись человеку таинственными, загадочными и имеющими такие человеческие свойства как воля, сознание и желание. Освоение всего этого начинается путем одушевления и наделения соотвествующих явлений и предметов сверхъестественными свойствами. Это и стало причиной «духовного инициирования» (по выражению Макса Вебера) сверхъестественных сил и богов.