Как вы думаете почему рассказ о судьбе Дуни, начатый Самсоном выриным, ведётся от ??ица автора - повествователя?
Литература
Как вы думаете почему рассказ о судьбе Дуни, начатый Самсоном выриным, ведётся от ??ица автора - повествователя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное потому что сам автор видел эту историю и без т очки зрения постороннего человека тоесть автора нельзя было бы понять какое впечатления произносит Дуне на других людей
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