Как вы можете ообъяснить возросший интерес к грамотности и просвещению в 17 веке
История
Как вы можете ообъяснить возросший интерес к грамотности и просвещению в 17 веке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как в те вермена письменность и грамотнось могли позволить только богатые люди.А когда это стали делать бесплатно то и возврос интерес.
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