Как вы назовете того,кто играет в футбол,в хоккей,в баскетбол,в шахматы; на баяне, на гитаре,на горне,на пианино
Русский язык
Как вы назовете того,кто играет в футбол,в хоккей,в баскетбол,в шахматы; на баяне, на гитаре,на горне,на пианино
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) спортсмен; 2) музыкант.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Хелп)))))В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую за...
Математика
Выберите уравнение к задаче и решите задачу. За несколько часов машина проехала 450км. Это 5/9 её дневного пути. Сколько километров проедет машин...
Математика