Как вы " по своему " видите Русь? чьи имена всплывают в памяти? Какие исторические с??бытия вспоминаются? Напишите об это. За лучший ответ даю 78 баллов!!!! Всем спасибо!!!!
Русский язык
Как вы " по своему " видите Русь? чьи имена всплывают в памяти? Какие исторические с??бытия вспоминаются? Напишите об это. За лучший ответ даю 78 баллов!!!! Всем спасибо!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне сразу вспомниается Александр Невский, и его самые известные сражения- Ледовое побоище и Невская битва. Так же Владимир Красное Солнышко, который крестил нашу Русь. Все это положило начало нашей страны.
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