Как вы " по своему " видите Русь? чьи имена всплывают в памяти? Какие исторические с??бытия вспоминаются? Напишите об это. За лучший ответ даю 78 баллов!!!! Всем спасибо!!!!

Русский язык

Как вы " по своему " видите Русь? чьи имена всплывают в памяти? Какие исторические с??бытия вспоминаются? Напишите об это. За лучший ответ даю 78 баллов!!!! Всем спасибо!!!!

Автор: Гость