Найдите значение выражения 72a²+42ab-6ac-12a-7b+c при a=5/6,b=2/7,c=-1

Гость: Гость:

= -12a*(-6a + 1) - 7b*(-6a + 1) + c*(-6a + 1) = (c - 12a - 7b) * (-6a + 1) Теперь подставляем a и b (с - 12*5\6 - 7*2\7) * (-6*5\6 +1) = (с - 8) * -4 = -4с + 32