Помогите сделать номер 11

Математика
Помогите сделать номер 11
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получится 12 кв см........
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